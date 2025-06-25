Kulüp yönetiminin yakın takibinde yürütülen süreçte, iki sahadaki yapım işlerinde yüzde 85'lik bölümü bitti. Mümin Talipli antrenman sahasının altyapısal bütün işleri tamamlanırken, çim serme işlemine başlandı. Bu işlemin ardından da hibrit çakma işlemi uygulanacak.

AMACIMIZ UZUN ÖMÜRLÜ OLMALARI

Sahaların alt ve üst yapılarının tamamen yenilenmesi noktasında ilk günden beri yoğun bir tempoyla çalıştıklarının altını çizen kulüp yöneticisi Halis Öksüz, Bülent Üstüner sahasında ise ısıtma sistemleri için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi. Özellike ısıtma sistemlerinin ince işcilik gerektiğine dikkat çeken Öksüz, her iki sahanın da 12 bin metrekare alana sahip olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalarda 1 metre kazı ve 50 cm stabilize taşıyıcı ile 15 mekanik malzeme ve hibrit çim için de 35 cm dere kumu ile drenaj çalışması yapıldığını belirten Öksüz, bu sayede de uzun ömürlü sahalar elde etmeye çalıştıklarını ifade etti.

HEDEFİMİZ TEMMUZ'UN İKİNCİ HAFTASI

Sahalarla ilgili tüm işlerin Temmuz ayının ikinci haftasında bitirmeyi planladıklarını dile getiren Arca Çorum FK yöneticisi Halis Öksüz, sahaların yanı sıra tesis binasının içerisinde de rutin bakımların yapılacağını ve hem sahaların hem de tesis binasının yeni sezona yetiştirilmesi için belediye ekipleri tarafından yoğun bir tempoda çalışılacağını dile getirdi.

MODERNİAZYON DEVAM EDİYOR

Kulüp tesislerinde yaptıkları işlerin sadece sahalardan ibaret olmadığına vurgı yapan Halis Öksüz, ısıtma sistemlerini destekleyecek kazan dairesi ve kaldırılan tribünlerin yerine ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları ile tesis binası içerisindeki tarikatların da devam ettiğini dile getirdi. Tesislerin bu sayede çok daha modern bir görüntüye sahip olacağının altını çizen Öksüz, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın talimatıyla sezonun sona ermesinin hemen ardından çalışmalara başlandığını kaydeden Öksüz, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a da teşekkür ettiklerini yineledi. (Spor Servisi)

Muhabir: RIFAT KARA