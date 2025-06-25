Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Serkan Özbalta, kırmızı-siyahlı takımla aynı ligde mücadele eden Erzurumspor’la anlaştı.

Biten sezon, Mart ayı başında Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Serkan Özbalta, yeni sezon için birçok takımın radarındaydı. Deneyimli teknik adamın, bir süredir görüşme halinde olduğu Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Erzurumspor’la her konuda anlaştığı açıklandı. Erzurumspor da Serkan Özbalta ile anlaşıldığını duyurdu. 46 yaşındaki Serkan Özbalta, biten sezonda Arca Çorum FK’nın başında 30 resmi maça çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 11 galibiyet, 9 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.