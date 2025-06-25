Çorum’da geçirdiği 3 sezonun ardından 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Suat Kaya, yeni sezon için prensip anlaşmasına vardığı 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kahramanmaraş İstiklalspor’la resmi sözleşme imzaladı.

79 MAÇ, 18 GOL

Suat Kaya, biten sezonda Arca Çorum FK formasıyla 26 resmi maçta 1.454 dakika süre alırken, 6 gol atıp 5 asist yaptı ve 11 gole direkt katkı sağladı. Deneyimli futbolcu, Çorum’da geçirdiği 3 sezonda 79 resmi maça çıkarken, 18 gol atıp 9 da asist yaptı.