Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E grubunda yer alan Çorum Belediyespor, 17 Mart Pazar günü, Çorum'da Samsun temsilcisi Atakum Gelişim'le oynayacağı 2.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.
5 takımlı grupta, sezonun ilk haftasını BAY geçen Çorum Belediyespor, Atakum Gelişim'le oynayacağı maça, antrenörler Ömer Mumcu ve Abdullah Emre Ekin nezaretinde, Yeni Spor Salonu'nda hazırlanıyorlar. Çorum temsilcisi, ilk hafta Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor'a 93-47 yenilen Atakum'u mağlup ederek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Çorum Belediyespor'la Samsun Atakum Gelişim arasında 17 Mart Pazar günü, Yeni Spor Salonu'nda oynanacak 2.hafta maçı saat 15.00'te başlayacak.
Editör: RIFAT KARA