Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir önderliğinde salonları olmamasına rağmen uzun yıllardır özveri ile çalışan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu yıldız erkek voleybol takımı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda hedefledikleri yolda emin adımlarla ilerliyorlar. Yıldız erkekler voleybol il birinciliğinde şampiyon olarak Çorum'u gruplarda temsil etmeye hak kazanan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk olarak grup birinciliğini, daha sonra da yarı final grup birinciliğini şampiyon tamamlayarak adını finallere yazdırdılar.

FİNALLER SİVAS'TA

Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası 20-24 Mart tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak. Hatay, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Mardin ve Kars temsilcilerinin yer aldığı şampiyonada Çorum'u ise Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu temsil edecek. Okullararası yıldız erkekler kategorisinde Türkiye'nin en iyi 8 takımının mücadele edeceği şampiyonada Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu şampiyonluk hedefliyr.

USTA, "ÖĞRENCİLERİMLE

GURUR DUYUYORUM"

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Okul Müdürü Aziz Usta, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir önderliğinde öğrencilerinin özverili bir şekilde çalıştığına dikkat çeken Usta, "Okulumuzun 4 yıllık mazisi olmasına rağmen özellikle voleybol branşında çok başarılıyız. Geçtiğimiz yıllarda yarı finallerde önemli başarılar elde ettik. Bu sene çıtayı yükselttik. Bu kez Türkiye Şampiyonluğu hedefliyoruz. 20 Mart'ta Sivas'ta başlayacak olan şampiyonada öğrencilerimize güvenimiz tam. İnşallah hedefimize ulaşırız" dedi.

Usta, Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir'e ve okulun voleybol antrenörü Hasan Serhat Erdoğan'a emeklerinden dolayı da teşekkür etti.

Editör: RIFAT KARA