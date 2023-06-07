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Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın İstanbul’a gitti. Abdülhamit Yıldız ile Oğuzhan Yalçın bir araya gelirken, Pendik Stadı’nda, İskenderunspor’la Bucaspor arasında oynanan 2.Lig Kırmızı Grup play-off grup finali 1.tur maçını izlediler. Bugün de Manisa’nın Akhisar ilçesine geçecek olan Yalçın ve Yıldız, Süper Lig’e çıkacak takımı belirleyecek olan Pendikspor-Bodrumspor play-off final karşılaşmasını seyredecekler.

Play-Off maçlarında bazı futbolcuları izleyecek olan Yalçın ve Yıldız’ın, Çorum FK’nın yeni sezon planlaması ile ilgili de görüşme yapmaları bekleniyor.