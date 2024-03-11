Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Trendyol Türkiye 1. Futbol Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Çorum FK’ya, geçtiğimiz Cumartesi günü lider Eyüpspor karşısında aldığı galibiyet nedeniyle prim vereceklerini açıkladı.

2019 yılında göreve geldiği günden bugüne Çorum FK’ya ve amatör tüm spor branşlarında verdiği destekle spor kamuoyunun takdirini kazanan Başkan Aşgın, bu hafta sonu Çorum FK’nın lider Eyüpspor’la oynayacağı maç öncesi kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’ı arayarak başarı diledi, galibiyet halinde prim sözü verdi. Alınan galibiyet sonrası prim sözünü yerine getireceklerinin altını çizen Başkan Aşgın, şehrin takımı olan Çorum FK’ya herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek “Çorum FK’mız aldığı galibiyetlerle bizleri gururlandırıyor. Bu zamana kadar hukuki zemin içerisinde her türlü yardımı verdik, vermeye de devam ediyoruz. Lider Eyüpspor’la oynanan maç öncesi kulüp başkanımızı arayıp başarı dileklerimizi ilettik. Galibiyet durumunda ise takımımıza prim sözü verdik. Alınan galibiyetler bizleri ve tüm Çorum halkını sevindiriyor, mutlu ediyor. İnşallah takımımızı TFF Süper Lig’de de mücadele ederken göreceğiz.” dedi.