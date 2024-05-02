Geçtiğimiz yıllarda finalin kapısından dönen bu sene ise Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu yıldız erkek voleybol takımı önceki gün Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ettiler. Okul Müdürü Aziz Usta, Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ve Voleybol Antrenörü Hasan Serhat Erdoğan ve sporcuları makamında ağırlayan Başkan Aşgın, şampiyonluktan dolayı sporcuları tek tek tebrik etti. Çorum'un voleybol branşında önemli başarılara imza atacağının da altını çizen Aşgın, gelecek yıl da aynı başarıyı tekrarlamalarını temenni ederek sporcuları ödüllendirdi.

Editör: RIFAT KARA