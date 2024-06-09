Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Alaca Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen “Peygamber Efendimizin Hayatını” konulu Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren ilk üç öğrenciye ödüllerini verdi.

Alaca 1'incisi Denizhan Ortaokulu’ndan Taha Yiğit Arslan, Alaca 2'incisi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Nisanur Penekli, Alaca 3'üncüsü Alaca Ortaokulu’ndan Aynur Sena Özdemir oldu. Belediye Başkanı Şerif Arslan, başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi