Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi Müdürü Dursun Uçar, Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi Müdürü Dursun Demirel ve Sakarya Ortaokulu Müdürü Niyazi Şahin de katıldı.

Sınavlarda başarı olarak derece elde eden öğrencileri tebrik eden Başkan Arslan, YKS sayısalda birinci olan Doğukan Daştan, eşit ağırlıkta birinci olan Nisa Kumaş ve Sözelde birinci olan Sudesu Bıçakcı ile LGS'de ilk üçe giren Berra Bal, Beğüm Karaduman ve Ecrin Nisa Arslan'a çeşitli hediyeler taktim ederek bundan sonra eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Editör: İHA AJANS