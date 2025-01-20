Alınan bilgiye göre Alaca ilçesinde yaşayan ve bir nedenle ilçeye bağlı Kuyumcusaray köyüne giden Yasin Özcan (44) kafasından ateşli silahla vurulularak ağır yaralandı.

 İhbar üzerine  köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince  alaca devlet hastanesine kaldırıldı. 

Özcan doktorlarından müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Özcan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.  

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK