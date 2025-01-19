Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Hızırdede Köyü ormanlık alanında yerde hareketsiz yatan şahsı gören avcılar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Olay Yeri ekiplerince yapılan incelemede, 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın donarak öldüğü ihtimali değerlendirilirken, cesedin üzerinden çıkan İran parası nedeni ile yabancı uyruklu olabileceği belirtildi.

Ekilerin incelemesinin ardından cesed kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.