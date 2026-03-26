Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi’nde gece saatlerinde devriye görevini sürdüren polis ekiplerini gören genç, kaçmak amacıyla bir evin çatısına çıktı.
Polis ekiplerinin peşinden gitmesi üzerine bitişik nizam evlerin çatılarında kaçmaya devam eden genç, bastığı tuğlaların çürük olması nedeniyle dengesini kaybederek yaralandı.
Mahsur kalan genç, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin oluşturduğu zincir yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye gitmek istememesi üzerine babasına teslim edildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK