Cumartesi gecesi İ. G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada otomobilin altında yaklaşık 280 metre sürüklenen Mert Ali Yigen olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan ve 2.77 promil alkollü olduğu anlaşılan İ. G., emniyetteki ifadesinde "Alkollü idik ve yüksek sesle müzik nedeni ile kazayı farketmedik" dediği öğrenildi.

Emniyteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme gerekçesi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı savunmasının ardından olası kastla adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

İlker G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarpmış, otomobilin altında yaklaşık 280 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Yigen, hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsünün 2.77 promil alkollü olduğu anlaşılmıştı.