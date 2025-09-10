Hastanede başhekim değişikliğinin sorunlara çözüm olmadığını ifade eden Aktaş, sorunların hastane personelinin büyük kısmının torpille işe alınmasından kaynaklandığını belirtti.

Aktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yerel basında, günlerce çıkan haberlere duyarsız kalan yetkililere sesleniyorum.

Daha önce mobbing ve birçok sorunlarla gündeme gelen Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şimdi de hemşirelerin ve güvenlik görevlilerinin hastalara kötü davranması, hastane tavanının yağmurda akması, bölüm ve odaları tahtakurularının basması, kahvaltı ve yemeklerin doyurucu, besleyici olmaması gibi sorunlarla dikkat çekiyor.

Hasta yakınları durumu hastane yetkililerine bildirmelerine rağmen yetkililerin sessiz kalması tepki çekiyor. Hastanede ayrıca torpille işe alınanlardan dolayı bu tür olayların yaşandığını tahmin ediyoruz.

Çorum’da Devlet Hastanesi olmaması nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükü ve sorumluluğu hayati önem taşımaktadır. Hastaların sağlığına kavuştuğu, tedavi gördüğü bir kurum bu şekilde sorunlarla gündeme gelmemelidir. Yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşması için konuların takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.”