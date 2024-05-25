Çorum’un Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Damla Akman için veda yemeği düzenlendi.

Osmancık’ta 2022 yılı Temmuz ayında Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak göreve başlayan ve 3 Şubat 2023’den itibaren de Hastane Başhekimi olarak görev yapan Uzm. Dr. Damla Akman, Yan dal uzmanlığını kazandığı için hastaneden ayrılıyor.

Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Damla Akman için bu nedenle hastane yönetimi ve doktorları tarafından veda yemeği düzenlendi.



Yemekte Başhekim Yardımcısı Dt. Esra Yücel Yel tarafından Uzm. Dr. Akman'a hastaneye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilerek başarılarının devam etmesi dileği iletildi.

Dr. Akman da arkadaşlarının jestine teşekkür ederek hayatlarında ve görevlerinde başarı diledi.