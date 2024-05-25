Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Kale Mahallesi’nden çalınan aracın terkedilmiş halde bulunduğu belirtildi.

Çalınan aracın sahibine teslim edildiği ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yaşı küçük 3 suça sürüklenen çocuğun yakalanarak haklarında işlem başlatıldığı da kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” görüşüne yer verildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ