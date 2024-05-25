Kültür, sanat etkinliklerini sürdüren Belediye Yazar Bekir Develi’yi Çorumlularla buluşturdu. Develi ‘Kudüs Bizim Neyimiz Olur?’ konulu sohbetiyle Han Sohbetleri buluşmalarının bu haftaki konuğu oldu.

Kudüs'ün tarihsel, kültürel ve manevi önemi anlatan Yazar Bekir Develi, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için önemine değindi.

Katılımın yoğun olduğu programı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ilgiyle izledi. Program sonunda, Bekir Develi'ye hediye veren Belediye Başkanı Aşgın “Kıymetli yazarımız Bekir Develi'ye ve Veli Paşa Hanı'nı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bekir Develi söyleşinin ardından sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: HABER MERKEZİ