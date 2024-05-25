Ülkenin çeltik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan ve ürettiği kaliteli pirinç ile ön planda olan Osmancık ve Kargı'da çeltik ekim sezonu başladı.

Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan Çorum'un Osmancık ilçesinde çiftçiler hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kargı’da da ilçenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çeltik ekimi için tarlalar traktör ve tapanlarla düzenlenerek ekime hazırlandı.

Üretimi bir hayli zahmetli olan çeltik, Kargı, Osmancık ve çevre illerin refah düzeyinin yükselmesine, ekonomik girdi sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Yılda yaklaşık 13 bin ton çeltik üretilen ilçede, yıllık 7 bin ton pirinç Kargı’da, Kızılırmak Havzası üzerindeki tarlalarda üretiliyor.