İskilip’ten doğup bir dünya markası olan Greyder’i ortaya çıkaran ve ağırlıklı olarak üretimini Çorum’da yapan Kavsan Ayakkabı A.Ş.’nin sahipleri Süreyya ve Mustafa Kavlu ile Ayşe Kısar, Leyla Çatma ve Hatice Ergün’ün anneleri ve merhum İsmail Kavlu'nun eşi olan Güldane Kavlu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş ve İskilip’te Gülbaba Mezarlığı’nda defnedilmişti.

Vali Zülkif Dağlı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ayrı ayrı olarak Süreyya ve Mustafa Kavlu’yu ziyaret ederek hem başsağlığı dileklerini iletti hem de merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ