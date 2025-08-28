Çorum'un eski yerleşim yerlerinden olan ve 1970'li yıllarda inşa edilen binaların bulunduğu Hasanpaşa Sokakları'nda kentsel dönüşüm için en önemli adım atıldı. Yaklaşık 3 yıldır mülk sahipleri ile müteahhitler arasında anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Çorum Belediyesi, bölgeyi "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi'ndeki 2.8 hektarlık alanda gerçekleştirilecek projeyi hak sahiplerine tüm detaylarıyla anlattı. Toplam 39 binada bulunan 266 hanenin yerine, 248'i 3+1 ve 324'ü 2+1 olmak üzere toplam 572 yeni ve modern konut inşa edileceğini açıkladı.

Projenin hayata geçmesi için hak sahiplerinin çoğunluğunun onayının şart olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, "Biz bu sürece samimiyetle başladık. Vatandaşımızın rızası ve onayı olmadan adım atmayacağız. Çorum için, geleceğimiz için bu dönüşümü hep birlikte başaracağız" dedi.



Toplantıda yapılan sunumda, yeni konutların sosyal alanları, dış cepheleri ve kullanım kolaylıkları görsellerle aktarıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "En uygun koşullarda, en nitelikli binaları vatandaşımıza sunmak için yoğun bir çalışma yaptık. Çoğunluk sağlandığında imzaları atacak ve projeyi hızla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de Hasanpaşa Sokakları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahalle sakinlerinin taleplerini ve beklentilerini dile getirdiği konuşmasında, projeye verdiği destekten dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Hasanpaşa Sokakları’nda yapılacak kentsel dönüşümün Çorum’un örnek projelerinden biri olacağını belirten Muhtar Belli, "Proje hayata geçtiğinde hem Hasanpaşa hem de tüm Çorum için büyük bir kazanım olacak" diye konuştu.

Toplam 2,8 hektarlık alanı kapsayan Hasan Paşa Kentsel Dönüşüm Projesi, 16 parsel üzerinde yer alan 39 bina ve 266 haneyi içine alıyor. 1970-1980’li yıllarda kooperatifler eliyle yapılan mevcut yapılar genellikle 3 katlı 31 bina ve 5 katlı 8 binadan oluşuyor. Kamu, özel sermaye ve halkın katılımı ile kamu-özel sektör işbirliği ile hayata geçirilmesi amaçlanan projenin kat karşılığı inşaat modeli şeklinde hayata geçirilmesi planlanıyor.Proje, simetrik 4 etaptan oluşuyor. Her bir etap farklı bir müteahhit tarafından yapılabileceği gibi bir müteahhit birden fazla etapta yapabilecek şekilde tasarlandı. Hak sahipleri için yüzde20 peşin ödeme indirimi ve 60 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Ayrıca, kura yöntemiyle daireler noter huzurunda adil şekilde dağıtılacak. Mevcut arsa payı, şerefiye ve kat farkları dikkate alınarak ödeme tabloları oluşturuldu.