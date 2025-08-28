Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, müdürlük birim amirleri ve merkez okul müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2025-63 sayılı genelge doğrultusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde alınacak tedbirler, hedefler ve yürütülecek projeler üzerinde duruldu.

Okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi, eğitimde kaliteyi artıracak uygulamalar ve planlanan projeler masaya yatırıldı. Eğitim-öğretim süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantının sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçmesi temennisinde bulunarak tüm yönetici ve öğretmenlere yeni dönemde başarılar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK