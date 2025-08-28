Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 yükselişle 108,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 düşüşle 85,3 değerini aldı.

Muhabir: AA AJANS