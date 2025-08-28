TÜİK’in açıkladığı “faaliyet iline göre” ihracatta Çorum’da 2025 yılının ilk 7 ayında 3 milyar 118 milyon 712 bin dolar ihracat yapıldı. Çorum, bu rakam ile en fazla ihracat yapan 12. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerinde faaliyet iline göre Çorum, 587,6 milyon dolarlık ihracatıyla Samsun, Tokat ve Amasya gibi komşu illeri geride bıraktı. Aynı dönemde ithalat ise 248,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Çorum’un ardından bölgedeki en yüksek ihracat Samsun’da gerçekleşti. Samsun’un Temmuz ayı ihracatı 168,8 milyon dolar, ithalatı ise 93,3 milyon dolar oldu.

Temmuz ayında Tokat’ta ihracat 22,5 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya ise 14,6 milyon dolar ihracat ve 4,1 milyon dolar ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat %5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 970 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 696 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 504 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 100 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 880 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 407 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 754 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 602 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 638 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 561 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 3 milyar 6 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 736 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 545 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %46,2'sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 28 milyar 594 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 25 milyar 267 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 17 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 995 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 529 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,9'unu oluşturdu.

Muhabir: Haber Merkezi