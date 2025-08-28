Çorum Valisi Ali Çalgan, beraberindeki heyet ile birlikte İskilip Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tohum Eleme Tesisi ve Meyve Kurutma Tesisini ziyaret etti.

Tesiste yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çalgan, söz konusu yatırımların bölge tarımına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Üreticilerin emeğini destekleyen projelerin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Çalgan, bu tür yatırımların kırsal kalkınma açısından değer taşıdığını ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR