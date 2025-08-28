Ziyarete; Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Sobacılar, Çilingirler ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen katıldı.

Oda başkanları, Tekin’e işletmeciliğini üstlendiği tabiat parkında başarılı çalışmalar dileyerek, Çorum’un turizm potansiyeline katkı sağlayacak her girişimin yanında olacaklarını ifade ettiler.

Ziyarette ayrıca ülkücü camianın tanınan isimlerinden Adnan Baran da yer aldı. Samimi bir ortamda geçen buluşmada mesleki sorunların yanısıra çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Oda başkanların, ziyaretin anısına Lütfi Tekin’e bir de hediye takdim ettiler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ