İlk olarak İskilip’te düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda ilçedeki çalışmalar değerlendirildi, vatandaşların talepleri ele alındı ve yapılacak hizmetler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ardından Bayat’ta gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda ise İlçe Başkanı İbrahim Kaymazlı ve teşkilat üyeleri hazır bulundu. İlçenin güncel projeleri ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK