Prestige Mall, 2007 yılında İstanbul Başakşehir'de kuruldu. Türkiye’nin ilk ‘lüks ve butik’ konseptiyle tanıtılan AVM de ekonomik krizden etkilendi. Yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek kapatılan AVM’nin faaliyetleri resmen sonlandırıldı. Alışveriş merkezinde tüm mağazalar kepenk indirdi.

Hayalet AVM'ye dönüştü

AVM, 25 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Yıllar içinde ziyaretçisini kaybeden AVM’nin doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü. Alışveriş merkezinde mağaza çeşitliliği azaldı ve çalışanları maaşını dahi ödemek zorlaştı. Son yıllarda hayalet AVM’ye dönüşen merkez, 2007’de 55 milyon dolara İrlandalı şirket Quinn Grubu'na satıldı. 2013'te ise Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. satın aldı. AVM'ye yatırımcı değişikliği de çare olmadı.