Yaklaşık 40 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Çorum ve Türk sporuna hizmet eden İbrahim Başbölük’ün emekliye ayrılması nedeniyle kurum tarafından veda töreni düzenlendi. Kent Park’ta düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, hizmet müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği İbrahim Başbölük’e çiçek ve plaket verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çalışma hayatı boyunca özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı İbrahim Başbölük’e teşekkür eder, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı dileriz” ifadeleri kullanıldı.