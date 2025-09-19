Çorum Belediyesi, Çomar Barajı çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Baraj etrafında yapılan çalışmalarla mesire alanını vatandaşların rahatça piknik yapabileceği ve doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern bir alana dönüştüren Çorum Belediyesi, baraj çevresinde de önemli iyileştirmelere imza atıyor.

Daha önce bordür, asfalt ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra kamelya, barbekü alanları, oturma grupları ve çeşitli aktivite alanlarıyla donatılan Çomar Barajı çevresi, Çorum’a yakışır bir görünüme kavuşturulmuştu.

Şehrin gözde doğal alanlarından biri haline gelen Çomar Barajı’nda devam eden çalışmalar kapsamında baraj çevresindeki yollar genişletilerek yeni asfaltla buluşturulurken, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde spor yapabilmeleri için bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımı da hızla sürüyor.

Muhabir: Haber Merkezi