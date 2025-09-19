Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Tahsin Ekmekçi’nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Halil İbrahim Ekmekçi ve merhume Güldane Ekmekçi’nin oğlu; merhum Ahmet Ekmekçi, Muhsin Ekmekçi ve Fatma Ekmekçi’nin kardeşi; Selma Ekmekçi’nin eşi; Halil İbrahim Ekmekçi ve Semra Özdemir’in babası; Mali Müşavir Emre Özdemir’in kayınpederi; Arçelik Beko Yetkili Servisi Yusuf Ekmekçi’nin kayınbiraderi ve Mustafa Ekmekçi’nin dayısı olan merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi