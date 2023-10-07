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Bandırma 7 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmaya Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, kalede Ali Türkan, savunmada Kerem, Ologo, Toure, Erkan Kaş, orta sahada Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Gökhan, Geraldo, Ahmet İlhan, ileri uçta ise Thomas 11’ine görev verdi.

İlk yarı daha etkili bir oyun ortaya koyan Çorum FK, Geraldo ve Ahmet İlhan ile 2 net fırsattan faydalanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı tamamen orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, son dakikalarda ev sahibi Bandırmaspor daha önemli pozisyonlar buldu. İki takımda 90 dakikada gol çıkaramayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 16’a puana yükselirken, konuk Ahlatcı Çorum FK ise ilk beraberliği sonrası puanını 13’e yükseltti.