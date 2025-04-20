Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Ankaragücü’nde işler iyice karıştı. Ligde kalma mücadelesi veren ve bu yolda en önemli rakibi Manisa FK’ya deplasmanda 2-1 yenilen Ankaragücü düşme potasına girerken, teknik direktör Mesut Bakkal maçtan sonra futbolcularla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunup istifa etti.

Futbolcuların mücadele etmediklerini ve daha önce 4 teknik direktörün gelip gittiğinin altını çizen Mesut Bakkal, “Rezil oynadığımız bir maç. Bu maç böyle oynanmaz. Ben bu takımdaki beşinci hocayım; dört maça çıktım, üç mağlubiyet, bir beraberlik var. Ama ben hayatım boyunca 14-15 takımı küme düşmekten kurtardım. Fakat bu maçlar böyle oynanmaz. Kim oynuyor, kim oynamıyor meselesi değil bu. Kimse ‘böyledir, şöyledir’ demesin. Bu maçları kaybedebilirsiniz, puan da alamayabilirsiniz ama bu şekilde oynanmaz.

İki aydır kamp yapıyoruz. Soyunma odasına para giriyor, prim veriliyor. Ama hayatımda gördüğüm en tepkisiz maçtı bu. 3-0’lık bir maç bana yıkılıyorsa, yıkılsın. Umurumda değil. Sorun bensem, sorun benim. Ama böyle bir şeyi kabul edemem. İlk defa sahada hiçbir şey yapmadık, rakibe değmedik bile.

Evet, sorumlusu bensem, tamam, ben sorumluyum. Bu kadar şahsiyetsiz durulmaz. Değiştirme şansım olsa, 11 oyuncunun 11’ini de değiştirirdim. Geldik, denedik, olmadı. Ama ben Ankaragücü için geldim. Ne maddi bir talebim oldu, ne başka bir beklentim. Sadece bu kulüp için geldim” diyerek istifa etti.

BU SEZONKİ BEŞİNCİ TEKNİK DİREKTÖR

İstifa eden Mesut Bakkal, Ankaragücü’nün bu sezonki beşinci teknik direktörü oldu. Sezona Cihat Arslan’la başlayan Başkent ekibinde Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı. 1 maçta da yardımcı antrenör Hakan Demirkan takımın başında yer aldı.