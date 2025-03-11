Çorum’a gelişinde ilk olarak Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ilimizde yürütülen gençlik ve spor faaliyetleri üzerine istişarelerde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, gençlerin spora teşvik edilmesi ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretinden ötürü Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'na teşekkür etti. Ayrıca gençlik ve spor alanında yürütülen projelere desteği için teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, gençlerin gelişimi için yürütülen projelerin önemine dikkat çekerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu projelere her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu’nun ikinci durağı ise Çorum Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye yetkililerince çiçekle karşılanan Eminoğlu, Belediye’nin Çorum’da gençlik ve spor hizmetlerine yönelik yaptığı faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e de nezaket ziyaretinde bulunarak sohbet etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve kurum personeli ile de biraraya gelmeyi ihmal etmeyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Emiroğlu Hitit Üniversitesi’nde “Kampüs İftarları” programında ise üniversite öğrencileri ile buluştu. İftarını öğrencilerle birlikte açan Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ardından düzenlenen söyleşide öğrencilerle sohbet etti. Programa Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, son olarak Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Çorum İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Yardımcısı Eminoğlu, itfaiye ekibinin çalışmaları hakkında bilgi alındı.