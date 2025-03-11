Türk milletinin bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve kahramanlık destanını yücelten İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de kabul edilerek milli marş olduğunu kaydeden Afacan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Mehmet Akif Ersoy, sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda vatanına ve milletine gönülden bağlı bir fikir adamı ve mücadele insanıdır. Onun kaleminden dökülen bu mısralar, işgal altındaki bir ülkenin direnişini, halkın sarsılmaz imanını ve bağımsızlık aşkını en güçlü şekilde yansıtmaktadır. Akif, yarışma için verilen para ödülünü kabul etmeyerek, marşı saf bir vatanseverlik duygusuyla yazdığını göstermiş ve bu tavrıyla bizlere onur ve adanmışlık konusunda büyük bir ders vermiştir.

İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Her kelimesinde azim, inanç ve fedakârlık vardır. Mehmet Akif’in, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisi, onun vatanı için duyduğu derin sevgiyi ve bağımsızlığın paha biçilemez değerini bizlere anlatmaktadır.

Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Ruhu şad olsun.”

Editör: Haber Merkezi