509 kilometrelik Samsun-Sarp demir yolu projesini programa aldıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ankara'dan hızlı treni Sivas'a ulaştırmıştık. Sivas'a niye hızlı tren yapıyorsunuz diyen siyasetçilerimizde olmuştu. Şu anda Sivas trenlerinde günler sonrası bile bilet bulmakta zorlanıyorsunuz. Bir kere Kırıkkale'den hızlı treni Karadeniz'e doğru yola çıkardık. Çorum'a kadar olan ihaleyi yaptık. Sadece yapmadık çalışmalara da başladık. Çok yoğun bir çalışma var. Öncelikle Çorum'a kadar getireceğiz. Sonrasında Çorum ile Samsun arasında Merzifon ve Samsun diye iki bölüm halinde projelerini bitirdik. Bu sene için yatırım programına almaya gayret ediyoruz. Yatırım programına alabilirsek ihale sürecini başlatmış olacağız. Proje olarak bir eksiğimiz yok. Samsun'a kadar indirmiş olacağız. Karadeniz'e de demir yolunu bağlamış olacağız. Bu bizim için kıymetli. Karadeniz'de siz sırtınızı denize dönüp de vadiye doğru bakarsanız o vadi en doğru vadidir. Beklenti ve yaklaşım böyledir. Trabzon'dan, Giresun'dan, Rize'den gitsin zaman zaman bu tartışılır. Bunun ilgili çalışmalar var. Karadeniz'de yerleşim şerit vadidir. Birçok yerde 5 kilometrelik bir bant bile değildir. Birkaç kilometre sahil şeridine yerleşim sıkışmıştır. Bu yerleşim yerlerine hizmet edecek olan saatte 200 kilometre hızla giden hem yolcu hem de yüke hizmet edecek olan Samsun-Sarp demir yolu projesini programımıza aldık. Yaklaşık 509 kilometrelik bir hattı yani Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimine hitap edecek şekilde başlattık. Biz bunu bitirdiğimizde bütün şehirlerin beklentisini karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS