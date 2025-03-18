Hızlı tenin ilçelerinden g

Ankara-Çorum arasındaki ulaşım süresini bir buçuk saatin altına düşürecek proje, şehirler arası ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlar, hızlı tren istasyonu müjdesiyle büyük bir coşku yaşadı. Delice-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi çerçevesinde ilçeye istasyon yapılacağının kesinleşmesi, vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde kutlandı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile entegre edilecek olan proje, Delice'yi de kapsayacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek hat, Ankara-Kırıkkale-Çorum arasındaki seyahat süresini yaklaşık üç buçuk saatten bir buçuk saatin altına düşürecek.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların coşkulu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Bugün Delice'miz için tarihi bir gün. İlçemiz çok coşkulu, çok heyecanlı. Hızlı tren projesi kapsamında ilçemize istasyon yapılması kesinleşti. Bu sayede halkımız ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Çorum, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'a kadar hızlı trenin tüm avantajlarından yararlanacaklar. Bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hayal bile edemezdik"

İlçe halkı da projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hülya Çaylak isimli vatandaş, "Delice hanımları olarak çok sevinçliyiz, hayal bile edemezdik" dedi. Ebru Demiray ise, "Gezip görmek istediğimiz yerlere artık kolaylıkla gidebiliriz. Çocuklarımızı görmek istedikleri yerlere götürebiliriz. Delice'miz için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Çok sevindik"

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını belirten üniversite öğrencisi Göksu Bozkurt, "Evi uzakta olan öğrenciler için gayet güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye personeli Çağrı Çaylak da, "8 yıldır Konya'dan evliyim. Durağın yapılacağından en çok sevinenlerden biri de benim. Ankara'ya kadar gidip oradan Konya hızlı trenine biniyorduk. Şimdi ise Delice'den hızlı trene binip Konya'da ineceğiz, Allah izin verirse" şeklinde konuştu.

Sercan Biçici ise yaşadığı mutluluğu, "Delice'nin yerlisiyim. Bugün bizim düğünümüz diyebiliriz çünkü en mutlu günümüz" sözleriyle dile getirdi.