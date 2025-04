CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ve ailesi Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette İmamoğlu, not kağıdına yazılı Çorumlulara hitaben mesaj gönderdi.

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak: “EKREM BAŞKANIMIZDAN SELAM VAR: “AZ KALDI, MİLLET BÜYÜKTÜR” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nu haksız ve hukuksuz yere yatırıldığı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Ekrem başkanımızı her zamanki gibi güler yüzlü, kararlı ve dimdik ayakta gördüm. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu hep birlikte yenip hep birlikte aydınlığa çıkacağız. Her şey çok güzel olacak.

Ekrem Başkanımız benim vasıtamla kendi el yazısıyla Çorumlu hemşehrilerime ve halkımıza ilettiği mesajı paylaşıyorum: “Kıymetli Milletvekilimiz Mehmet bey vasıtasıyla Çorum’a, Çorumlu hemşehrilerime kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ülkemizin hiçbir zaman ihtiyaç duymadığı kadar Erdemli, vicdanlı, adaletli, sevgi ve saygıyı ruhundan eksik tutmayan yöneticilere ihtiyacı var. Çocuklarına şefkat, geleceğin teminatı gençlerine sopa ve ceza değil onlara güven ile destek olan, cesaret veren bir sisteme anlayışa ve yönetime ihtiyacımız var. Az kaldı, millet büyüktür” görüşlerine yer verdi.

Milletvekili Tahtasız ve ailesi Silivri Cezaevi’nde ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Murat Ongun, Mahir Polat, Buğra Gökçe, Umut Şenol, Necati Özkan, Şükrü Genç, Berkay Gezgin ve Ertan Yıldız’ı da ziyaret ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın da Çorumlulara selamını ileten Tahtasız: “Bugün Silivri’de iktidarın talimatı ile hukuksuz bir şekilde tutuklanan, ailelerinden ayrı bırakılan, halka hizmet etmeleri engellenen tutsaklarımızı ziyaret ettim. Her birini başı dik, alnı açık gördüm. Halktan aldıkları destek ve teveccühle morallari yüksek, iradeleri sağlam. Biz biliyoruz ki belediye başkanlarımız bu siyasi davadan güçlenerek çıkacaklar. Başkanlarımıza ve bürokratlarımıza iftira atanlar, talimatla tutuklatanlar o iftiraların altında kalacak ve bu utancı bir ömür taşıyacaklar. Bizim başkanlarımız ve bürokratlarımız girdikleri gibi alnı açık, başı dik çıkacaklar” sözlerine yer verdi.

