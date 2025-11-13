Gerçekleştirilen ziyarette, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve bölgenin gelişimi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Muhsin Dere, şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih Kacır’ı Bakanlığımızda ziyaret ettim. Sungurlu OSB’mizin ivedilikle giderilmesi gereken ihtiyaçlarını ve savunma sanayi şehri Sungurlu’muzun OSB’nin doğurduğu ihtiyaçlara hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri Sn. Bakanımızın takdirlerine arz ettim. Nazik kabulleri, Sungurlu OSB’mize olan ilgileri ve verimli istişareleri sebebiyle Sn. Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.”

