Yaşar ve merhum Keziban Alpoğlu’nun oğlu, Ayberk ve Sıla Alpoğlu’nun amcası olan Sadık Alpoğlu uzun yıllar İstanbul’da muhasebe müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olmuştu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Alpoğlu’nun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sadık Alpoğlu’nun cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da defnedildi. Merhume Nazmiye Güngör’ün de cenaze namazı aynı yerde kılındı.

Cenazeye merhum ve merhumenin ailesi ile sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Çorum TSO TOBB Delege Üyesi Mustafa Özbayram, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum İl Temsilcisi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Sınayuç, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi