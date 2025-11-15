Şehidimizin Burak İbbiği’nin naaşı Ankara Mürtet Hava Üssü’nde düzenlenen törenin ardından havayolu ile Merzifon Havaalanı’na oradan ise Çorum’a getirilerek binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar definin ardından beraberinde Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kurum müdürleri ile birlikte Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyünde bulunan şehidimizin baba ocağını ziyaret ederek acılı aileye taziye dileklerini iletti.

Şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Bakan Bayraktar, büyük bir fedakârlık örneği göstererek vatan uğruna can veren İbbiği’nin hatırasının daima yaşayacağını ifade ederek sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından Şehit Burak İbbiği başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua okundu.

