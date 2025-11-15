Çorum merkez Mevlana İlkokulu’nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ilimizin tanınmış eğitimcilerinden Metin Ilgın’ın annesi, aynı zamanda Müzeyyen Ilgın, Münevver Çelik, Fatoş Öztürk ve Meliha Yıldırım'ın anneleri Dilber Ilgın vefat etti.

Emekli eğitimci Yüksel Ilgın’ın da kayınvalidesi olan Dilber Ilgın’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek olan Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından merkez Örencik Köyü Karşıyaka Mahallesinde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi