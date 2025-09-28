Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hindistan’da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında, "Hindistan’da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51’lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Aysel Önder’i canı-gönülden kutluyorum. Elde ettiği madalyayla ülkemizi gururlandıran milli sporcumuza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Aysel Önder’in başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Muhabir: İHA AJANS