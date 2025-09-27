Trendyol 1.Lig 8.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'un konuğu oldu. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arca Çorum FK rakip kalede önemli pozisyonlar buldu. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Yusuf'un pasına altı pas üzerinde iyi yükselen Oğulcan kafayla Çorum FK'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarında ev sahibi Ümraniyespor Glumac'ın kafası ile eşitliği sağladı. 45.dakikada Çorum FK'nın penaltısı VAR'dan dönerken, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, dakikalar 59’u gösterdiğinde konuk Çorum FK’da Aleksic’in şutu direkte patladı. 75.dakikadan sonra değişikliklerle birlikte hücumda etkisini arttıran Kırmızı-Siyahlılar bir türlü ikinci golü bulamadı. Son dakikalara 1-1 eşitlikle girilirken, iki takımda galibiyet golünü bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ümraniyespor puanını 8’e, Çorum FK ise 15’e yükseltti.