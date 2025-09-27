Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın deplasmanda Konya temsilcisi Karapınar Anadolu Leoparları takımının konuğu oluyor. Yeni sezona Play-Off hedefi ile giren Çorum’un efelerinde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Kırmızı-Siyahlılar yarın Konya temsilcisini yenerek sezona 3 puanla giriş yapmak istiyor. Konya Karapınar Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Haftanın diğer maçlarında ise, TVF Spor Lisesi ile Osmangazi Belediyespor, Ziraat Bankkart ile Niksar Belediyespor, TÜRŞAD ile Anadolu Voleybol, Düzce Belediyespor ile Şiran Akademi, Kocaeli Kağıtspor ile Adanaspor, Yücelen Anamur ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.