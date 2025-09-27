2025-2026 hentbol sezonu öncesi Çorum Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda, Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel başkanlığında yeni sezon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya klasman hakemleri Yasin Tabak, Taner Adıkdı, Osman Çöl, Onur Çam, klasman gözlemcisi Gül Yağar, il hakemleri Ömür Soytemiz, Muammer Tekmen, Elif Buğdaycı, Sümeyye Eraslankılıç, Fulya Gökdemir, Haşim Erzurumlu ile il gözlemcisi Turgay Görkem katıldı.

2025-2026 sezonunda uygulanacak değişen oyun kuralları, Yasin Tabak ve Taner Adıkdı tarafından hakemlere aktarılırken, sezon boyunca gerçekleştirilecek faaliyet programı hakkında da bilgilendirme yapıldı.