Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Melih Kurt’un yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Samet Özkul ve Ankara bölgesinden Mehmet Dura yapacak. Sakarya bölgesinden Levent Gümüşdere ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

33 yaşındaki Melih Kurt, Arca Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Kurt, kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda, İstanbul’da Başakşehir’e 4-1 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

Melih Kurt, Ümraniyespor’un ise ilk kez maçını yönetecek.