Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 7.hafta maçında konuk ettiği Serikspor’la 1-1 berabere kaldığı maçta aldığı 1 puanla puanını 14’e yükselten Arca Çorum FK, maç fazlasıyla yeniden oturduğu liderlik koltuğundan yine kalkmak durumunda kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Serikspor beraberliğinden 1 gün sonra koltuğu yeniden Esenler Erokspor’a bıraktı.

BODRUM DA ÜSTÜMÜZDE

Haftaya, averajla lider giren Esenler Erokspor, 7.hafta karşılamasında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yendi ve puanını 16’ya çıkarttı ve bu kez Arca Çorum FK’ya 2 puan fark atarak liderlik koltuğunu geri aldı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise, Bodrum FK, Vanspor’u 2-0 yenerek puanını 14’e yükseltti. Muğla ekibi, aynı puanlı Çorum FK’ya averajla üstünlük sağlayarak ikinci sıraya yerleşirken, Arca Çorum FK üçüncü sıraya geriledi.