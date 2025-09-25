Arca Çorum FK, Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında konuk olacağı Ümraniyespor’la tarihinde 5.kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçta eşitlik var.

Profesyonel futbol liglerindeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK ile Ümraniyespor bugüne kadar tamamı 1.Lig’de olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Arca Çorum FK, 2’sini ise Ümraniyespor kazandı.

İSTANBUL’DA ÇORUM FK, ÇORUM’DA ÜMRANİYE KAZANDI

İki takım ilk kez, 2023-2024 Sezonunun 5.haftasında, İstanbul’da karşılaştı. 16 Eylül 2023 günü, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan maçı 14.dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 73.dakikada Suat Kaya ve 79.dakikada Eren Aydın’ın golleriyle Arca Çorum FK 3-0 kazandı.

Ligin 22.haftasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçı ise Ümraniyespor 1-0 aldı. 9 Şubat’taki karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren gol 34.dakikada Dimitri Cavare’den geldi.

GEÇEN SEZON TAM TERSİ

Geçen sezon oynanan maçlarda ise, İstanbul’da Ümraniyespor, Çorum’da Arca Çorum FK galip geldi. Ligin ilk haftasında, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda, 12 Ağustos 2024 günü oynanan maçı Ümraniyespor 3-0 kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 28.dakikada Barış Ekincier, 55 ve 86.dakikalarda da Giorgi Minchev attı.

20.haftada, Çorum’da oynanan ikinci yarının ilk maçında ise kazanan taraf Arca Çorum FK oldu. 18 Ocak 2025 günü, Çorum’da oynanan maçta Arca Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Tunahan Engül, 47.dakikada Geraldo ve 82.dakikada Thomas Verheydt atarken, konuk takımın golü 70.dakikada Burak Öksüz’den geldi.