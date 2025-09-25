Malzeme dağıtım törenine; Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Çorum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu, Oğuzlar İlçe Spor Müdürü Ahmet Gümüşsoy, Oğuzlar Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Gençlik Spor Kulübü yöneticileri İsmail Bülent Tuzcu ve bazı okul müdürleri ile öğretmenler katımdı. Törende, sporcu öğrencilere top, tişört, eşofman takımının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

